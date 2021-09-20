Шмыгаль похвастался уникальным Госбюджетом на 2022 год

В бюджет-2022 заложены основные идеи Национальной экономической стратегии-2030. Впервые за 30 лет Украина получила уникальный бюджет, в котором учтены главные векторы развития экономики.﻿ Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя главный финансовый документ страны на следующий год, сообщает Обозреватель.

"Эта смета впервые за время независимости была разработана на основе трехлетней бюджетной декларации, а также имплементировала основные идеи нашей Национальной экономической стратегии до 2030 года. Впервые в истории Украины, мы имеем Стратегию, которая не остается на бумаге, а действительно реализуется" , – подчеркнул Шмыгаль.

Благодаря разработке Нацстратегии, государство получило не только сформированные векторы, по которым должно развиваться в ближайшие 10 лет, но и конкретные шаги, которые необходимо ввести в каждом из секторов экономики, чтобы достичь благосостояния в государстве.

Только за полгода, с момента принятия НЭС (Национальной экономической стратегии – 2030) фактически каждая отрасль начала внедрять инициативы, которые были заложены в стратегию.

В частности было создано Бюро экономической безопасности, деятельность которого призвано противодействовать экономическим преступлениям против государства и приведет к существенному уменьшению давления на бизнес. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса по программе доступных кредитов "5-7-9", было выдано почти 55 млрд гривен дешевых займов. Кредиты на развитие и поддержку собственного дела получили уже более 20 тысяч бизнесов по всей стране.

Преобразование начались и в регуляторной среде. Принято за основу пакет законопроектов по "налоговой амнистии". За полгода, значительный толчок к развитию получили и местные общины. В частности, правительством был утвержден порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины. Только за первые 2,5 месяца с момента принятия решения, это позволило привлечь дополнительные 1,2 млрд гривен для местной власти. Средства будут потрачены на улучшение дорог, учреждения образования и медицины.

Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения – также одна из важных составляющих Национальной экономической стратегии. Отмена моратория не только создаст путь для дополнительных инвестиций в Украину, но и обеспечит дополнительные возможности развития для аграрного сектора.

"За 10 лет Украина превратиться в страну, которая активно поддерживает своих экспортеров, которая построила эффективную систему продвижения продуктов на внешних рынках. Стать страной, которая является надежным партнером на международной арене, которая встроена в цепочку добавленной стоимости, которая является частью транспортных коридоров, которая является частью экономических пространств" , – отмечает Кирилл Криволап, директор Центра экономического восстановления, на базе которого создавалась Национальная экономическая стратегия-2030.

Напомним, что Национальную экономическую стратегию до 2020 года было создано на платформе Центра экономического восстановления. К разработке Нацстратегии было привлечено более 500 участников: представителей более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества.