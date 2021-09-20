Новый скандал в "Голосе": нардепов обвиняют в сотрудничестве с ОП

Народные депутаты из группы "Справедливость" (фракция "Голос") - Галина Васильченко и Наталья Пипа - по решению Кабмина от 20 августа 2021 года №975 получили минимум 20 млн гривен на выбранные объекты по новому механизму получения лояльности депутатов "инфраструктурной субвенции" (соцэконом), сообщает РБК-Украина.

Как утверждает председатель фракции "Голос", народный депутат Ярослав Железняк, многие источники из провластного большинства, Кабмина и бюджетного комитета подтвердили, что "щедрый" подарок выделили за "лояльность к власти".

Также он подтвердил информацию о регулярных встречах членов МФО "Справедливость" с представителями власти. В частности, речь идет о руководителе МФО "Справедливость" Александре Устиновой.

О сотрудничестве представителей "Справедливости" с монобольшинством свидетельствуют не только получение денег на округа и регулярные встречи с представителями власти, но и голосования за бюджетную декларацию, отметил Железняк. Кроме монобольшинства и определенных депутатских групп, свои голоса добавили и 6 депутатов от "Справедливости".

Также нардеп обратил внимание на блокирование отдельными участниками группы его письма об отправке на Венецианскую комиссию законопроекта об олигархах, добавил Железняк.

"Представители коалиции мне прямо называют имя "куратора" от них за голосованием этой группы. И очень странно, что ни один из членов "Справедливость" его публично не критикует. Как, кстати, и последние события, по ВСК по "вагнеривцам". В ближайшие недели мы увидим много показательных голосований. И все тайное станет явным. В том числе о реальных мотивах разрушения фракции и попытке увлечения должностей в партии "Голос" последние 9-ть месяцев " , - резюмировал нардеп.

Автор: Наталия Гурковская