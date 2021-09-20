Скандал с "вагнергейтом" - заседание комиссии внезапно прервали

На сегодняшнем заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" случился казус: депутаты заслушивали бывшего начальник Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу, но как только он дошел до самого интересного – кто дал приказ остановить операцию – заседание неожиданно прервали и перенесли, сообщает Сегодня.

Бурба был один из посвященных в тайную операцию и один из главных свидетелей событий, когда была сорвана спецоперация. Замглавы фракции "Голос" Роман Костенко написал в Facebook о "срыве" ВСК.

"Сегодня ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев", продолжило заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу. Однако, когда Бурба дошел до чрезвычайно важной части своего доклада, комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", – написал он.

Что об этом говорит глава ВСК

Глава ВСК Марьяна Безуглая на сегодняшнем брифинге заявила журналистам, что заседание будет продолжено, а Бурбу продолжат заслушивать. На уточняющий вопрос журналиста, почему прервали доклад экс-разведчика, она дважды повторила: "Не могу комментировать".

"В силу того, что еще продолжается работа с Василием Васильевичем, я не могу комментировать эти детали", – ответила Безуглапя на еще один вопрос, есть ли какая-то открытая информация относительно срыва операции.

На уточняющий вопрос, почему она пригласила Бурбу в свой кабинет на разговор тет-а-тет, нардеп ответила: "Я постоянно на связи с Бурбой в силу того, что он находится в кооперации с ВСК, а наша цель максимально объективизировать информацию".

Напомним, 10 сентября Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было.

А недавно на американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором идет речь о том, что якобы США помогали Украине в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".