В Испании погибла кастинг-директор кинокомпании "Мамахохотала"

В больнице испанского города Аликанте умерла 26-летняя Евгения Пилипец, кастинг-директор киевской кинокомпании «Мамахохотала», которая сорвалась со скалы на смотровой площадке Бенидорма во время того, как пыталась сделать селфи, сообщает Zaxid.net.

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«Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончался в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей », - сказал представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Официально фамилия погибшей украинки не сообщается. По данным редакции, речь идет о 26-летней Евгении Пилипец, кастинг-директоре киевской кинокомпании «Мамахохотала», специализирующаяся на молодежных юмористических сериалах.

Под последним фото девушки в Instagram ее подписчики оставляют комментарии, подтверждающие смерть.

В Испанию Евгения полетела вместе с подругой на отдых. По данным испанской полиции, девушка перелезла через перила, чтобы сделать селфи, но потеряла равновесие.