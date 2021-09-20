В Испании погибла кастинг-директор кинокомпании "Мамахохотала"
В больнице испанского города Аликанте умерла 26-летняя Евгения Пилипец, кастинг-директор киевской кинокомпании «Мамахохотала», которая сорвалась со скалы на смотровой площадке Бенидорма во время того, как пыталась сделать селфи, сообщает Zaxid.net.
«Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончался в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей », - сказал представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.
Официально фамилия погибшей украинки не сообщается. По данным редакции, речь идет о 26-летней Евгении Пилипец, кастинг-директоре киевской кинокомпании «Мамахохотала», специализирующаяся на молодежных юмористических сериалах.
Под последним фото девушки в Instagram ее подписчики оставляют комментарии, подтверждающие смерть.
В Испанию Евгения полетела вместе с подругой на отдых. По данным испанской полиции, девушка перелезла через перила, чтобы сделать селфи, но потеряла равновесие.