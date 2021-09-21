Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 сентября 2021

Во вторник, 21 сентября, 15 лунный день лунного календаря. Полная Луна находится в знаке зодиака Овен, сообщает Корреспондент.

Луна в Овне – время повышенной импульсивности и поспешности. Благоприятный период для быстрых и решительных действий, однако возможны конфликты и опрометчивые решения.

Лучше отложить задания, требующие точности и продуманности.

21 сентября – день искушений. Велика вероятность осложнения отношений с близкими окружением. Важно конкретизировать усилия и целенаправленно расходовать силы и средства.

В фазу Полной луны возрастает эмоциональная неустойчивость и беспокойство. У людей резко меняется настроение, обостряются душевные расстройства. Возможны конфликты и ссоры.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 сентября

Овен (21.03−19.04)

Овнов ожидает день иллюзий и несбывшихся надежд. Их авторитет и репутация могут подвергнуться критике и проверке на прочность. Звезды советуют проявить сдержанность и не воспринимать замечания слишком болезненно.

Также рекомендуется не вступать в семейные конфликты и избегать любых ссор. Возможно неожиданное известие, которое изменит ближайшие планы.

Телец (20.04−20.05)

День Тельцов наиболее благоприятен для отдыха и переосмысления отношений с окружающими.

Звезды рекомендуют проявить внимательность при работе с деловыми бумагами и материальными ценностями – существует вероятность ошибки или финансовой потери. Нельзя давать необдуманных обещаний – скорее всего их не удастся исполнить.

Близнецы (21.05−21.06)

Для Близнецов наступит период духовного преображения и преодоления сомнений. Намеченные планы и любые активные действия, скорее всего, не принесут желаемого результата.

Звезды советуют посвятить день анализу жизненных планов и довериться интуиции. На советы окружающих полагаться не стоит.

Рак (22.06−22.07)

Раков ожидает успех в профессиональной деятельности и рост авторитета в коллективе. При этом рекомендуется проявить осторожность и рассудительность при работе с документами. Вечером вероятна романтическая встреча или новое знакомство.

Лев (23.07−22.08)

Львам придется активно отстаивать жизненные принципы и, возможно, встать на защиту коллеги или близкого человека. Вероятный конфликт осложнит, а то и вовсе перечеркнет планы дня. Звезды советуют отбросить мнительность и обидчивость, а в критической ситуации довериться интуиции.

Дева (23.08−22.09)

Девам удастся наладить плодотворные партнерские отношения. Одиноких представителей знака ожидают многообещающие встречи и интересные знакомства. Добиться успеха в делах поможет умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации.

Весы (23.09−22.10)

У представителей знака выдастся хороший день для завершения дел, анализа ошибок и общения с близкими. Активность Весов не останется без внимания руководства или партнеров по бизнесу.

Не исключены новые интересные знакомства с дальнейшей перспективой.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионы получат шанс исправить некоторые ошибки и укрепить собственные позиции. Излишняя чувствительность может помешать в достижении целей. Звезды советуют проявить инициативу и настойчивость, а также рассчитывать на помощь друзей.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцов ожидает напряженный день, полный неожиданных новостей. Новое известие может на многое повлиять и в корне изменить текущее положение. В решении личных и профессиональных дел поможет дипломатичность. День подходит для занятий спортом и любой физической работы.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды не советуют Козерогам начинать за новые дела и брать на себя дополнительные обязанности. Существует большая вероятность того, что легкое, на первый взгляд, повлечет множество сложностей. Рекомендуется избегать скоплений людей и коллективных мероприятий − возможны ненужные споры и конфликты.

Водолей (20.01−18.02)

День Водолеев пройдет под знаком мудрости и справедливости. Представителям знака нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность и эгоизм.

Не исключено возобновление старой дружбы, приятное известие, а также хлопоты в связи с визитом нежданных гостей.

Рыбы (19.02−20.03)

Душевное состояние Рыб пошатнется: несоответствие желаемого и действительного может повергнуть в пессимизм и вызвать агрессию. Не рекомендуется совершать финансовые операции, а также давать в долг и брать взаймы. Полезен физический труд. Вероятны осложнения в общении с коллегами.