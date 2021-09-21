5 самых редких пород собак в мире

Сложно установить цифру по поводу количества пород собак, что существуют в мире. Среди них есть собачки, о которых слышал точно не каждый человек. Какие есть редкие породы – читайте в материале, сообщает 24 Канал.

Норвежский лундехунд

Эта редкая порода собак зародилась на Северном побережье Норвегии. Местные жители использовали лундехунда для охоты за птицами. Благодаря уникальному анатомическому строению собака приспособлена к лазанию по скалам, пещерам и норам.

Норвежский лундехунд / Фото Instagram solan_the_lundehund

Эти маленькие собаки особые тем, что очень гибкие. Они способны запрокинуть голову таким образом, что коснутся спины мочкой носа. Кроме того, имеют 6 пальцев, из которых 5 опираются на землю. У других собак на передних лапах 5 пальцев, а опираются только на 4 из них.

Лаготто романьоло

У Лаготто романьоло отличный нюх. Эти собаки способны находить грибы, даже если они растут на глубине 50 – 60 сантиметров. Сейчас это собаки-грибники и охотники за трюфелями.

Эта порода не выносит одиночества, любит всегда быть рядом с хозяином. Несмотря на веселый нрав, очень трудолюбивая и легко учится.

Лаготто романьоло / Фото American Kennel Club

Он прежде всего – это охотник. За долгие десятилетия, что собака провела в кругу семьи, она не отвыкла от своих охотничьих привычек и наклонностей. Поэтому она всегда будет требовать от хозяина многочасовые прогулки, подвижные игры.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой.

Азавак

Это типичная собака "одного хозяина", которая имеет хорошо развитое чувство территории. Подозрительный и неконтактный, даже после тысячелетней истории одомашнивания, Азавак все еще демонстрирует поведение дикого животного.

Хотя он и очень независимый и эмоционально сдержанный, но может быть нежным с теми к кому привязан.

Этой породе нужны регулярные физические нагрузки. Кроме того, его сложно содержать в городской квартире, ведь необходимо открытое пространство для движения.

Оттерхаунд

Достаточно большая собака с жесткой шерстью. Сначала была выведена для охоты, поэтому обладает сильным и крепким телом, что позволяет ей выдерживать большую физическую нагрузку.

Оттерхаунд может успешно преследовать дичь как по воде, так и по земле. Из-за этого он действительно имеет уникальные характеристики.

Муди

В этой небольшой и крепкой собаке неисчерпаемый запас энергии. Муди послушная, управляемая, очень ориентирована на человека, легко поддается дрессировке. Главный интерес в ее жизни – хозяин и занятия с ним.

Шерсть Муди практически не требует особенно частого ухода, ведь она не косматится.