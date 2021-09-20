СБУ открыла уголовное производство по факту выборов в Госдуму РФ

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях прошли на территории временно оккупированного Крыма, сообщает Интерфакс-Украина.

"Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", - говорится в сообщении СБУ.

Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Также Служба безопасности Украины предоставила СНБО материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов в российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма. В частности, речь идет о 33 кандидатах в депутаты Госдумы РФ и 54 членах территориальных избирательных комиссий.

"И в прошлую пятницу, по инициативе СБУ, СНБО принял соответствующее решение", - отмечается в сообщении.

"В течение всего избирательного процесса Служба безопасности Украины собирала материалы в отношении лиц, организующих и участвующих в этих гонках. Ведь они не просто легитимизируют оккупационную власть, а несут угрозу суверенитету и независимости Украины и являются соучастниками преступления международного масштаба", - цитирует пресс-центр главу СБУ Ивана Баканова.

В СБУ напомнили, что с 2014 года Россия провела ряд выборов в регионе, включая: голосования за кандидатов в законодательные органы Крыма и Севастополя; муниципальные выборы для формирования незаконных органов власти на временно оккупированной территории Украины; выборы депутатов Государственной думы РФ; выборы президента РФ.