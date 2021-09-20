В Черновцах кислородные концентраторы можно бесплатно взять домой

В Черновцах кислородные концентраторы можно бесплатно взять домой

В поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи Черновцов есть кислородные концентраторы, которые разрешено больным забрать домой на временное пользование, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления здравоохранения Черновицкого городского совета.

В Черновцах есть 41 кислородный концентратор, которые разрешено больным местным жителям забрать домой на временное пользование:

  • 9 штук в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Роша";
  • 9 штук в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Садгора";
  • 9 штук в КНП "Городская поликлиника №1";
  • 6 штук в КНП "Городская поликлиника №2";
  • 2 штук в КНП "Городская поликлиника "Гравитон".
"Больные, которые дома нуждаются в длительной кислородной поддержке, могут взять концентратор в пользование абсолютно бесплатно", — заявила замглавы управления здравоохранения Черновицкого городского совета Галина Бовкун.
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