В Черновцах кислородные концентраторы можно бесплатно взять домой

В поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи Черновцов есть кислородные концентраторы, которые разрешено больным забрать домой на временное пользование, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления здравоохранения Черновицкого городского совета.

В Черновцах есть 41 кислородный концентратор, которые разрешено больным местным жителям забрать домой на временное пользование:

9 штук в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Роша";

9 штук в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Садгора";

9 штук в КНП "Городская поликлиника №1";

6 штук в КНП "Городская поликлиника №2";

2 штук в КНП "Городская поликлиника "Гравитон".