Брату судьи Вовка сообщили о новом подозрении

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недостоверном декларировании адвокату Юрию Зонтову, который приходится братом главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, сообщает Деловая столица.

Бывшему сотруднику Службы внешней разведки и адвокату Зонтову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366-2 УК Украины (внесение недостоверных сведений в электронную декларацию).

Подозрение подписано генеральным прокурором 17 сентября 2021 года.

Отмечается, то Зонтов проходит подозреваемым по делу о подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Окружного админсуда Киева.

В НАБУ не называют имени подозреваемого, однако должности и факты другого уголовного производства свидетельствуют о том, что речь идет про Юрия Зонтова.

Напомним, 6 апреля детективы НАБУ задержали брата скандального председателя ОАСК Павла Вовка при попытке взять $100 тыс. взятки. Журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал глава ОАСК Вовк.

Впоследствии в НАБУ сообщили про обыски в здании ОАСК, а также то, что один из задержанных действительно является "близким родственником" председателя суда.