"Слуги" решили выбрать Разумкову руководителя аппарата Рады

Завтра фракция "Слуга народа" предложит председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову три кандидатуры на должность руководителя Аппарата ВР, сообщает УНИАН.

Об этом на брифинге после заседания фракции "СН" заявил ее глава Давид Арахамия.

Он уточнил, что речь идет о бывшем главе аппарата ВР Вячеславе Штучном. По словам Арахамии, у Штучного " был конфликт с непосредственным руководителем ", поэтому по договоренности он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Еще два кандидата, добавил Арахамия, - это депутаты фракции "СН" Александр Копыленко и Павел Фролов, которые готовы ради этой должности сложить депутатские полномочия.

Арахамия отметил, что уже год нет руководителя аппарата ВР, что является нарушением законодательства.

"Завтра пришлю письмо на имя председателя парламента" , - отметил он.

Ранее в кулуарах парламента говорили, что между Разумковым и Штучным был конфликт из-за того, что последний на посту руководителя аппарата был "смотрящим" за спикером. Официально они не подтверждали существование такого конфликта.

На днях в эфире программы "Свобода слова" Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил проект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь, Арахамия отметил:

"Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

Впоследствии в кулуарах программы Арахамия прокомментировал возможность отставки Разумкова с поста главы Верховной Рады:

"У нас есть така возможность. Это реально абсолютно как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий даже не обсуждался в нашей фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем встречаться, искать общие позиции. Если у нас будет ума на двоих достаточно, то мы этот процесс нормально уладим".

Экс-нардеп Сергей Лещенко высказал свое видение ситуации.