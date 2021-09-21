Антитренды обуви осень-зима 2021: модели, от которых нужно избавиться

Стилист и блогер Екатерина Полякова показала неактуальные модели обуви сезона осень-зима, от которых стоит избавиться. В их числе сапоги на платформе, ботинки с мехом и закрытые туфли, сообщает Обозреватель.

По ее словам, неактуальная обувь сразу портит весь образ, поэтому нужно быть осторожными при покупке новой. Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram(чтобы посмотреть фото доскролльте, новость до конца).

Стилист отметила, что яркая заметная обувь на массивной подошве остается в тренде, однако есть модели, которых нужно остерегаться.

"Аккуратные ботиночки, сапожки с небольшим каблучком и вздернутым мысом по-прежнему неактуальны. Также остерегайтесь лишнего декора вроде перфорации и невнятных украшений" , – говорится в посте.

Сапоги

В тренде сапоги на платформе в стиле 90-х с квадратным мысом. А вот сапоги с круглым вздернутым мысом будут уже неактуальными.

Обувь осень-зима 2021 – сапоги. Источник: instagram.com/stylist.kate

Челси

Челси на грубой подошве остаются в тренде. Классические челси актуальны, однако важна перфорация и разводы.

Обувь осень-зима 2021 – челси. Источник: instagram.com/stylist.kate

Резиновые сапоги

Эта модель обуви на пике популярности. Яркие, на рельефной подошве – отличный вариант для дождливой осени.

Обувь осень-зима 2021 – резиновые сапоги. Источник: instagram.com/stylist.kate

Ботинки с мехом

В этом сезоне также особенно актуальны модели обуви с комбинированными материалами.

Обувь осень-зима 2021 – ботинки с мехом. Источник: instagram.com/stylist.kate

Туфли

Актуальный силуэт закрытых туфель должен закрывать лодыжки. Массивная подошва повышает градус стиля.

Обувь осень-зима 2021 – туфли. Источник: instagram.com/stylist.kate

Лоферы

Одни из самых модных – на каблуке с квадратным мысом. А вот лоферы на прорезиненной подошве – уже неактуальны.