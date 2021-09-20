Переселенец угрожал выброситься из окна и требовал отставки губернатора

В Одессе переселенец с Донбасса требовал включить свет в захваченном здании и отправить в отставку губернатора, угрожая при этом выброситься из окна, сообщает Думская.

Автомобильное движение по Пироговскому переулку в Одессе перекрыли сегодня днем вынужденные переселенцы с востока Украины, проживающие в самовольно занятом им нежилом доме областного коммунального предприятия «Облтрансбуд».

Один из протестующих проник в здание Одесской облгосадминистрации и вылез в окно.

Он угрожал, что выбросится с третьего этажа, если в импровизированном общежитии не включат свет, а потом стал требовать отставки председателя ОГА Сергея Гриневецкого, потому что «власть не защищает людей». В таком состоянии переселенец находился примерно полтора часа.

На место прибыла полиция, скорая помощь и спасатели.

Когда перед зданием администрации собрались журналисты, чиновники ОГА во главе с Гриневецким стали активнее вести переговоры и даже один раз смогли вернуть протестующего в помещение, но он вышел на подоконник снова и вылез на кондиционер.

В конце концов, его сумели уговорить, и мужчина зашел внутрь.