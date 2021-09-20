Польшу обязали платить штраф за шахту на границе с Чехией

Суд Евросоюза обязал Польшу платить штраф за добычу бурого угля на шахте "Турув" на границе с Чехией и Германией. Размер ежедневного штрафа составляет 500 тысяч евро, сообщает Деловая столица.

Польское правительство отказывался прекращать добычу бурого угля на этой шахте, мотивируя это вопросом энергетической безопасности страны.

Отмечается, что таким образом Варшава проигнорировала решение Европейского суда о прекращении добычи на противоречивом месторождении.

Уточняется, что штраф должен заставить правительство пересмотреть отношение к предыдущему постановлению о прекращении работы шахты.

Представитель правительства Польши Пьотр Мюллер назвал штраф ЕС "непропорциональным к ситуации, который противоречит фактическому состоянию и подрывает процесс мирного урегулирования дела".