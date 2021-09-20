Главой правоохранительного комитета Рады избран экс-юрист "Квартала"

В "Слуге народа" выбрали нового председателя правоохранительного комитета Верховной Рады Украины – нардепа Сергея Ионушаса, который ранее был юристом "Квартала 95". Голосование за назначение состоялось 20 сентября на заседании фракции СН, сообщает Телеграф.

Известно, что в понедельник "слуги" собрались в традиционном месте﻿ заседания – киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый". Кандидатуру Ионушаса якобы лоббировали в Офисе президента Украины.

Источник утверждает, что народный избранник "удобной" и "свой" кандидат для ОП, но немало "слуг"-парламентариев якобы не одобряли такое решение.

Кроме того, как заявил источник журналистов, Ионушас был претендентом на кресло генпрокурора и " полностью от этой идеи не отказались ".

Если нынешняя председатель Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова не улучшит свои показатели, то в ведомстве, по словам собеседника, могут провести кадровые перестановки. Должность, по неподтвержденным данным, могут отдать Ионушасу.

Напомним, что главой правоохранительного комитета в ВР был нынешний руководитель МВД Денис Монастырский.

Что известно о Сергее Ионушасе

41-летний парламентарий родился в Санкт-Петербурге (РФ), но высшее образование получил в Украине. Проживает в Киеве.

Фирма Ионушаса "Гелон" занималась защитой прав интеллектуальной собственности, уголовные дела в сферу деятельности не входили. Руководителем этой компании нынешний народный избранник был до августа-2019.

Заслуженный юрист Украины, согласно его декларации, является миллионером. В "Квартале" он занимался оформлением авторских прав на контент, работал с комиками в течение не одного года.

В Раду юрист прошел по партийному списку "Слуги народа", куда был внесен под номером 38.