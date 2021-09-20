Стали известны самые безопасные города мира

The Economist обнародовал ТОП-5 самых безопасных городов мира в пяти категориях, сообщает Деловая столица.

В рейтинге города оценены по критериям цифровой безопасности, безопасности для здоровья, безопасности инфраструктуры, личной безопасности, а также экологической безопасности.

Так, в рейтинге цифровой безопасности лидирует австралийский Сидней. В пятерку также вошли Сингапур, Копенгаген, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Среди самых безопасных городов в вопросах здоровья названы Токио, Сингапур, Гонконг, Мельбурн, Осака.﻿

Наиболее безопасными в вопросах инфраструктуры признаны Гонконг, Сингапур, Копенгаген, Торонто, Токио.

В ТОП-5 рейтинга городов по уровню личной безопасности вошли Копенгаген, Амстердам, Франкфурт, Стокгольм, Брюссель.﻿

Наиболее безопасными в вопросе экологии признаны столица Новой Зеландии Веллингтон, Торонто, Вашингтон, Богота, Милан.﻿