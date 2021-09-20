Ребенок из Тернополя выиграл самую дорогую в мире прививку

Двухлетний мальчик из Тернополя Максим Антонишин, который болеет спинальной мышечной атрофией, выиграл в благотворительную лотерею укол препарата Zolgensma, стоимость которого – 2,3 млн долларов. Это лекарство считается самым дорогим в мире, сообщает Обозреватель.

Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила народный депутат Людмила Марченко в Facebook, поделившись также фотографиями Максима. Как написала она, вместе с уколом ребенок получит и шанс на жизнь.

Ранее семья собирала средства на лечение. На начало сентября им удалось получить от неравнодушных граждан и организаций около 1,1 млн долларов. Еще 200 тыс. долларов Антонишины получили от семьи Арсена Бориса из Тернопольщины. У мальчика тоже было наследственное нервно-мышечное заболевание СМА, но он раньше Максима выиграл лечение Zolgensma.

Маленькому украинцу – всего 1 год и 10 месяцев. Средства ему нужно было собирать очень быстро, так как лечение врачи разрешали проводить до двухлетнего возраста. После этого Zolgensma мог бы просто не подействовать.

Глава ПЦУ Епифаний рядом с Максимом Антонишиным. Источник: Facebook / Людмила Марченко

Максим в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Источник: Facebook / Людмила Марченко

"И кто скажет, что чуда не существует – не верьте! Чудо существует... Наш мальчик получил шанс на жизнь" , – написала Марченко.

Ребенок выиграл укол Zolgensma. Источник: Facebook / Людмила Марченко

Сбор средств остановили. Источник: Facebook / Людмила Марченко