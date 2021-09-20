На Донетчине депутат от ОПЗЖ напал на мэра-однопартийца

В Дружковке Донецкой области депутат городского совета от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виталий Подгорный напал на мэра города Владимира Григоренко, который также представляет ОПЗЖ, сообщает Деловая столица.

Конфликт между мэром и депутатом произошел 19 сентября.

По словам Григоренко, он ехал в сторону парковки магазина "Сильпо", а ему навстречу выезжал депутат. Подгорный подошел к мэру и начал нецензурно выражаться и ударил в ухо. После этого городской голова закрыл стекло машины, а депутат стал бить по крыше.

Конфликт продолжался несколько минут, после чего Подгорный уехал с места происшествия, а Григоренко написал заявление в полицию.

В Дружковском отделении полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.126 УК Украины (побои и истязания). Проводится проверка.