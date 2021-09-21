"Газпром" приостановил работу одного из своих газопроводов

Российский газопровод «Сила Сибири» с 22 сентября будет временно остановлен. Об этом объявил «Газпром», сообщает Лента.Ру.

В компании объяснили, что приостановка связана с плановыми профилактическими работами. Транспортировка газа возобновится 29 сентября.

Уточняется, что сроки работ были согласованы в 2020 году с получателем газа, китайской компанией CNPC. Тогда было принято решение, что профилактика будет проводиться дважды в год: весной и осенью.



