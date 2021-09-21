В Украине могут ввести обязательную вакцинацию - Минздрав

В Украине возможна обязательная вакцинация от коронавируса. Такую возможность не исключил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко эфире передачи "Свобода слова на ICTV", сообщает РБК-Украина.

На вопрос телеведущего: "Вы допускаете обязательную вакцинацию?", Ляшко ответил, что такая ситуация возможна.

"Предполагаю" , - ответил Ляшко.

При этом он отметил, что пока что в Украине вакцинация будет добровольной, но правительство не исключает некоторые изменения.

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных" , - уточнил Ляшко.

Автор: Наталья Скороход