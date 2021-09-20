В Беларуси суд отправил украинца в колонию

В Беларуси 20 сентября суд приговорил к 3 годам заключения гражданина Украины Михаила Ференца. Ференц будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает Радио Свобода.

По информации правозащитного центра «Весна», Ференца осудили по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси: часть 1 статьи 342 (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), часть 4 статьи 16 и часть 4 статьи 341 (организация осквернение зданий и повреждение имущества). Украинца обвинили в участии в трех маршах прошлого года, а также в организации размещения протестных надписей и рисунков на зданиях путем администрирования телеграмм-канала «Храбрые люди».

Уроженца Донецка, прожившего в Беларуси почти 10 лет, задержали 16 сентября прошлого года. Более шести месяцев он провел в изоляторе, ожидая депортации, однако позже ему предъявили обвинения и перевели в минское СИЗО-1.

Ференц в суде вину не признал и отказался давать показания, а в заключительном заявлении рассказал о психологическом и физическом насилии со стороны сил безопасности Беларуси. В МИД Украины, комментируя приговор, отметили, что доказательств вины гражданина Украины в суде приведено не было.

«Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждения гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска. Дело Михаила Ференца - это очередной пример белорусского «правосудия», в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси» , - говорится в сообщении.

В министерстве призвали власти Беларуси немедленно освободить Ференца и других политических заключенных.