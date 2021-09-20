Законопроект об олигархах рассмотрят в среду или четверг - Арахамия
Верховная Рада собирается рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении в среду или четверг. Об этом заявил Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге в понедельник вечером после заседания фракции, сообщает Зеркало недели.
«Мы будем рассматривать этот вопрос. Я считаю, что это произойдёт, скорее всего, в среду или четверг», — сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что «сбивают» законопроект на всех уровнях.
«Я много думал, кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах — олигархи или люди, которые работают на олигархов? ... И пришёл к выводу, что это люди, которые работают на олигархов, потому что олигархам по боку... Они зажиточные люди, у них все есть... Но людям, которые в очереди стоят к олигархам, чтобы обслуживать их — вот им это будет очень неудобно», — отметил Арахамия.