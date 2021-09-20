Законопроект об олигархах рассмотрят в среду или четверг - Арахамия

Верховная Рада собирается рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении в среду или четверг. Об этом заявил Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге в понедельник вечером после заседания фракции, сообщает Зеркало недели.

«Мы будем рассматривать этот вопрос. Я считаю, что это произойдёт, скорее всего, в среду или четверг» , — сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что «сбивают» законопроект на всех уровнях.