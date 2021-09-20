Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией

Президент Европарламента Давид Сассоли последние несколько дней провел в больнице с пневмонией. Результат теста на коронавирус оказался отрицательным, сообщает Новое время.

По информации пресс-службы Европарламента, он был госпитализирован 15 сентября. Сейчас его состояние оценивается как хорошее.

«После необходимых медицинских обследований ему поставили диагноз пневмония, и немедленно начали лечение. Он в хорошем состоянии» , — говорится в сообщении.

Сассоли вакцинировался от коронавируса.