Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией
Президент Европарламента Давид Сассоли последние несколько дней провел в больнице с пневмонией. Результат теста на коронавирус оказался отрицательным, сообщает Новое время.
По информации пресс-службы Европарламента, он был госпитализирован 15 сентября. Сейчас его состояние оценивается как хорошее.
«После необходимых медицинских обследований ему поставили диагноз пневмония, и немедленно начали лечение. Он в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.
Сассоли вакцинировался от коронавируса.