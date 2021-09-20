Британия осудила проведение российских выборов в Крыму

Великобритания осудила проведение выборов в Государственную думу России во временно оккупированном Крыму, сообщает Радио Свобода.

«Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 была незаконной и нелегитимной, и остается такой по сей день» , - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединенного королевства.

В МИД Британии назвали проведены выборы «серьезным шагом назад для демократических свобод» в стране.

«Меры, принятые российскими властями с целью маргинализации гражданского общества, замалчивание независимых СМИ и исключения настоящих кандидатов от оппозиции от участия в выборах, подрывают политическую множественность и противоречат международным обязательствам, которые Россия взяла на себя» , - говорится в заявлении.

В ведомстве указали и на ограничения, которые сделали невозможным мониторинг выборов международными наблюдателями.