Британия осудила проведение российских выборов в Крыму
Великобритания осудила проведение выборов в Государственную думу России во временно оккупированном Крыму, сообщает Радио Свобода.
«Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 была незаконной и нелегитимной, и остается такой по сей день», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединенного королевства.
В МИД Британии назвали проведены выборы «серьезным шагом назад для демократических свобод» в стране.
«Меры, принятые российскими властями с целью маргинализации гражданского общества, замалчивание независимых СМИ и исключения настоящих кандидатов от оппозиции от участия в выборах, подрывают политическую множественность и противоречат международным обязательствам, которые Россия взяла на себя», - говорится в заявлении.
В ведомстве указали и на ограничения, которые сделали невозможным мониторинг выборов международными наблюдателями.