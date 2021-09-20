Украина и Ватикан решили совместно бороться с теневыми доходами

Украина и Ватикан подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с предикатными преступлениями, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения, сообщает Зеркало недели.

Подписи под документом в понедельник, 20 сентября, поставили глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и президент Управления по надзору и финансовой информации Ватикана Кармело Барбаггало.

Украинский Госфинмониторинг обязался обмениваться с финразведкой Святого Престола информацией о «подозрительных» финансовых операциях.

В ведомстве отметили, что подписанный Меморандум стал первым с 1992 года межведомственным соглашением между Украиной и Ватиканом.