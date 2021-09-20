Военные США уничтожили лидера ячейки "Аль-Каиды"

Представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга заявил, что один из лидеров террористической организации Аль-Каида был ликвидирован в результате взрыва, сообщает Новое время.

По словам Кирби, боевика ликвидировали американские военные путем нанесения удара по территории Сирии. О нанесении удара сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Удар был нанесен вблизи города Идлиб.

Кирби отметил, что, по предварительным оценкам, удар достиг своей цели, потерь среди гражданского населения нет. При этом кого именно ликвидировали американские военные в Пентагоне не указали.