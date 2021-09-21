Турция не признала российские выборы в Крыму

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации во временно оккупированном Крыму не имеют для них юридической силы. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Турции, сообщает УНИАН.

В ответе представителя Министерства иностранных дел Танжу Бильгича на вопрос относительно выборов в Крыму говорится, что Турция не признает аннексию полуострова.