Турция не признала российские выборы в Крыму
В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации во временно оккупированном Крыму не имеют для них юридической силы. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Турции, сообщает УНИАН.
В ответе представителя Министерства иностранных дел Танжу Бильгича на вопрос относительно выборов в Крыму говорится, что Турция не признает аннексию полуострова.
"Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшихся в Крыму 17-19 сентября 2021 года, не имеют юридической силы для Турции", - сказал Бильгич.