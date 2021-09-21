Пожар в школе под Харьковом - полиция начала расследование

Пожар в общеобразовательной школе №2 в г.Чугуев Харьковской области произошел, по предварительным данным, из-за короткого замыкания, сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Установлено, что возгорание произошло на крыше здания спортзала. Затем огонь перекинулся на близлежащие помещения. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание" , - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По факту пожара полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.