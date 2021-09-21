Херсонский аэропорт закрыли на реконструкцию

Аэропорт «Херсон» закрылся на реконструкцию. Это подтвердил директор КП «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук, сообщает Укринформ.

«Да, закрыли, все идет по плану» , - сказал Кучерук.

По его словам, сейчас снимают плиты на 500 метрах, вскоре начнется фрезерования покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2000 метров. Кучерук отметил, что открыть аэропорт планируют до нового года - только бы не подвела погода.

В августе депутаты Херсонского облсовета дали согласие на проведение строительных работ по объекту «Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта« Херсон».

Херсонский аэропорт вошел в Государственной целевой программы развития аэропортов, где предполагается 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4600000 грн.

Проект предусматривает прокладку нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2000 м) и на участке с бетонных плит (500 м). Это позволит принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900 и Airbus 321 до 10 - 12 раз в день. В результате пассажиропоток увеличится до 500 тыс. в год.

Международный аэропорт «Херсон» был открыт в 1985 году. Его общая площадь 297,3 га, а длина взлетно-посадочной полосы составляет 2500 м. Аэропорт может принимать 400 пассажиров в час.