Херсонский аэропорт закрыли на реконструкцию

Херсонский аэропорт закрыли на реконструкцию

Аэропорт «Херсон» закрылся на реконструкцию. Это подтвердил директор КП «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук, сообщает Укринформ.

«Да, закрыли, все идет по плану», - сказал Кучерук.

По его словам, сейчас снимают плиты на 500 метрах, вскоре начнется фрезерования покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2000 метров. Кучерук отметил, что открыть аэропорт планируют до нового года - только бы не подвела погода.

В августе депутаты Херсонского облсовета дали согласие на проведение строительных работ по объекту «Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта« Херсон».

Херсонский аэропорт вошел в Государственной целевой программы развития аэропортов, где предполагается 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4600000 грн.

Проект предусматривает прокладку нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2000 м) и на участке с бетонных плит (500 м). Это позволит принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900 и Airbus 321 до 10 - 12 раз в день. В результате пассажиропоток увеличится до 500 тыс. в год.

Международный аэропорт «Херсон» был открыт в 1985 году. Его общая площадь 297,3 га, а длина взлетно-посадочной полосы составляет 2500 м. Аэропорт может принимать 400 пассажиров в час.

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