Херсонский аэропорт закрыли на реконструкцию
Аэропорт «Херсон» закрылся на реконструкцию. Это подтвердил директор КП «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук, сообщает Укринформ.
«Да, закрыли, все идет по плану», - сказал Кучерук.
По его словам, сейчас снимают плиты на 500 метрах, вскоре начнется фрезерования покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2000 метров. Кучерук отметил, что открыть аэропорт планируют до нового года - только бы не подвела погода.
В августе депутаты Херсонского облсовета дали согласие на проведение строительных работ по объекту «Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта« Херсон».
Херсонский аэропорт вошел в Государственной целевой программы развития аэропортов, где предполагается 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4600000 грн.
Проект предусматривает прокладку нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2000 м) и на участке с бетонных плит (500 м). Это позволит принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900 и Airbus 321 до 10 - 12 раз в день. В результате пассажиропоток увеличится до 500 тыс. в год.
Международный аэропорт «Херсон» был открыт в 1985 году. Его общая площадь 297,3 га, а длина взлетно-посадочной полосы составляет 2500 м. Аэропорт может принимать 400 пассажиров в час.