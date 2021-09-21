В Одессе ветеран АТО проник в ОГА и угрожал прыжком из окна

В Одессе бывший участник боевых действий в зоне АТО на востоке Украины и переселенец с Донбасса забрался на третий этаж здания облгосадминистрации и грозился спрыгнуть, если не будут удовлетворены его требования, сообщает Корреспондент.

Как информирует местное издание Думская, мужчина был одним из участников протеста, которые накануне перекрыли проспект Шевченко и Пироговскую улицу, требуя возобновить подачу электроэнергии в нежилой дом областного коммунального предприятия Облтрансбуд, которое вынужденные переселенцы заняли самовольно.

Примерно через час после перекрытия улиц переселенец проник в здание Одесской облгосадминистрации и вылез в окно на третьем этаже. Он пригрозил, что выбросится, если в их доме не включат свет и глава ОГА Сергей Гриневецкий не уйдет в отставку.

"Я, АТОшник, защищаю Украину, а губернатор не защищает" , - пояснил переселенец свои требования.

Как сообщается, руководитель области прервал командировку из-за произошедшего и в разговоре с АТОшником заявил, что не может уволиться, поскольку так каждый сможет влиять на него. В итоге после 1,5-часовых переговоров мужчина вернулся внутрь здания.