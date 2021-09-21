Экс-начальник финслужбы воинской части предстанет перед судом

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области, подозреваемого в завладении денежными средствами воинской части на сумму почти 4 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

"17 сентября прокурорами САП по результатам досудебного расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области, который в сговоре с другими лицами завладел денежными средствами военной части на сумму почти 4 млн грн" , - говорится в сообщении пресс-службы САП.

Так, по данным предварительного расследования, начальник финансовой службы в начале ноября 2014 завладел денежными средствами, которые принадлежали воинской части как распорядителю бюджетных средств, перечислив на собственный карточный счет и на карточные счета других физических лиц, которые не были проинформированы о его преступных намерениях, денежные средства в сумме 4267495,39 грн. Часть этих средств, а именно 3448876,87 грн, он снял со счетов с использованием платежных карточек на имя других физических лиц.