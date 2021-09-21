ГБР заблокировала схему "оборотней в погонах"

В Днепропетровской области сотрудники Госбюро расследований (ГБР) разоблачили организованную преступную группу полицейских, которые "выбивали" из невиновных граждан признания и денежные средства. Злоумышленники орудовали почти год, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы ГБР группировку возглавлял оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции в регионе.

"Для улучшения собственной статистики полицейские применяли силу к задержанным, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали. Но чаще оборотни в погонах доставляли задержанных в управление полиции и там "выбивали" из них средства" , - говорится в сообщении.

При этом злоумышленники запугивали задержанных граждан, давили морально, а также применяли физическое насилие. В частности, одному мужчине они надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит им 30 тысяч гривен.

Если у потерпевших не было необходимой суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить деньги, либо оформить быстрый кредит в Сети. Задержанных отпускали только тогда, когда получали средства.

Всем пятерым полицейским инкриминируют превышение власти, что сопровождалось насилием, а также вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.ч.2, 3 ст.28, ч.2 ст.365 и ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 УК).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.