Зеленский посетил мемориал жертв теракта 11 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США посетил Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке. Он почтил память жертв теракта и возложил цветы у монумента. Об этом во вторник, 21 сентября, информировал телеканал Дом, сообщает Корреспондент.

По имеющимся данным, одним из героев-спасателей во время атаки на башни-близнецы был украинец Иван Скала, который служил полицейским в Департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси. 11 сентября 2001 года он добровольно вызвался оказать помощь пострадавшим от теракта.