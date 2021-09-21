Оценен ущерб Софийской площади после дрифта

В уголовном деле по факту видеосъемок рекламного ролика на Софийской площади в Киеве, в ходе которых была повреждена мостовая, следствие установило предварительные убытки на сумму 50 тысяч гривен, сообщает Корреспондент.

Об этом рассказал руководитель столичной полиции Иван Выговский в интервью изданию Цензор.НЕТ, обнародованном в понедельник, 20 сентября.

"На данный момент досудебное расследование еще продолжается, можем говорить только о промежуточных результатах, то есть об установлении предварительной суммы материального ущерба около 50 тысяч гривен. Окончательную сумму установит назначенная экспертиза" , - уточнил Выговский.

По его словам, перед съемками ролика организаторы обратились за разрешением и в полицию, и в мэрию Киева, однако начали снимать, не дождавшись ответов. Об этом не знали водители машин, подчеркнул чиновник.

"Полицейские, хоть и видели это, даже не представляли, что такое можно делать без разрешения. Ведь обычно такие вопросы заранее соглашаются органами местного самоуправления. Тем более, что за разрешением обращались не в Главное управление, а в Шевченковское райуправление. Поэтому отреагировали, уже когда поступило сообщение на 102. И открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК" , - добавил глава киевской полиции.

Выговский также информировал, что на изъятые автомобили был наложен арест.