85% педагогов Харькова провакцинированы - горсовет
85% работников сферы образования Харькова прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Такой показатель позволит избежать установления дистанционного обучения, при ужесточении карантинных ограничений в Украине.
«В городе около 85% учителей и воспитателей детских садов сделали прививку от коронавируса. Именно благодаря этому дистанционного обучения в наших школах не будет, и дети смогут получать знания в обычном режиме», — сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.