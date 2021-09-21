"Выборы" в Крыму: начато уголовное производство против участников

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя начала уголовное производство по факту организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму России, сообщает Радио Свобода.

По информации прессслужбы ведомства уголовное производство открыли по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена). Оно будет касаться граждан Украины, которые «участвуют в организации незаконных выборов, оказывают помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины».

Кроме того, в прокуратуре АРК анонсировали открытие уголовных производств по части 2 статьи 332-1 УК (нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированных территориях) в отношении иностранных граждан, выполнявших роль так называемых «международных наблюдателей» и «экспертов» во время проведения российских выборов на территории Крыма.