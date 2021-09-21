На Житомирщине установили памятник картошке

В городе Овруч Житомирской области установлен памятник самому популярному украинском овощу - картошке, сообщает Корреспондент.

Так, корнеплод изобразили в образе дамы в платке и в красных сапожках. Ее шею украшают бусы, а на талии повязан фартук.

Отмечается, что открытие состоялось на ежегодном фестивале картофеля. Мероприятие посетили сотни людей, которых угощали картофельными блюдами. При этом все кушанье оценивало жюри.

По данным местных СМИ, автором бетонной скульптуры, которая появилась в центральном парке Овруча, является преподаватель Овручской детской художественной школы Юрий Кравчук.