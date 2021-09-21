Курс валют НБУ на 21 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 20 сентября, не изменился и составил 26.71 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 сентября 2021 года.

Курс евро понизился до уровня 31.27 за 1 евро.

Рубль подешевел на 5 коп до 3.63 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 40 коп до 36.46 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 28.75 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 6.80 за 1 польский злотый.