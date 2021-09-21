Курс валют НБУ на 21 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 20 сентября, не изменился и составил 26.71 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 сентября 2021 года.
Курс евро понизился до уровня 31.27 за 1 евро.
Рубль подешевел на 5 коп до 3.63 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 40 коп до 36.46 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 28.75 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 7 коп до 6.80 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.707200
|EUR
|Евро
|31.270100
|RUB
|Рубль
|0.363420
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.464700
|CHF
|Швейцарский франк
|28.749900
|PLN
|Польский злотый
|6.796200