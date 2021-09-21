Курс валют НБУ на 21 сентября

Курс валют НБУ на 21 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 20 сентября, не изменился и составил 26.71 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 сентября 2021 года.

Курс евро понизился до уровня 31.27 за 1 евро.

Рубль подешевел на 5 коп до 3.63 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 40 коп до 36.46 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 28.75 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 6.80 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.707200 +0.004
EUR Евро 31.270100 --0.193
RUB Рубль 0.363420 --0.005
GBP Фунт стерлингов 36.464700 --0.399
CHF Швейцарский франк 28.749900 --0.034
PLN Польский злотый 6.796200 --0.072
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