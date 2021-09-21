Благоприятные дни октября 2021: перечень удачных и неудачных дат

Следить за расположением луны на небе необходимо, если в октябре у вас намечены важные дела. На убывающую луну не стоит затевать ничего важного, как и на полную. А вот период растущей луны - идеальное время для реализации своих планов, сообщает УНИАН.

Благоприятные дни октября 2021

Во втором месяце осени не случится ни лунных, ни солнечных затмений. Это обнадеживает, так как любое затмение негативно влияет на человека и его психоэмоциональное состояние.

Если вы запланировали поход к врачу или поездку к родственникам, рекомендуем свериться с астрологическим графиком:

хирургические операции можно делать 3, 4, 7, 11, 12, 19, 20 и 30 числа;

лечить зубы лучше всего 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 октября;

отпуск пройдет удачно, если запланировать его на период с 1 по 5 или с 21 по 31 число;

выходить замуж и венчаться нужно 10, 12, 17, 18, 26 или 30 октября.

Косметологические процедуры и уход за собой тоже нужно согласовывать с небесным светилом:

маникюр и педикюр сделают, как хочется, если вы запишетесь на 7, 12, 13 и 21 число;

удаление волос будет качественным, если процедуру провести 20, 21 или 22 октября;

менять имидж, стричься или красить волосы оптимально 2, 3, 5, 12, 14, 23 и числа.

Лунный календарь на октябрь - фазы луны в середине осени

Как и в любом другом месяце, в октябре небесное светило будет циклично менять свое положение на небе. Таким образом, мы получаем следующий график лунных фаз:

Новолуние - 6 октября в 14 часов 05 минут.

Полнолуние - 20 октября в 17 часов 56 минут.

Растущая Луна с 7 по 19 октября 2021.

Убывающая Луна с 1 по 5 и с 21 по 31 октября.

Лунное затмение - нет.

Солнечное затмение - нет.

Октябрь будет не очень богат на удачные и неудачные даты. Энергетически нейтральных - большинство. Узнайте, когда они наступят:

Благоприятные дни: 4, 8, 11, 12, 17, 21, 29.

Нейтральные дни: 1, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24-27, 30-31.

Неблагоприятные дни: 2, 5, 9, 14, 20, 23, 28.