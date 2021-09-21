В Минздраве назвали условие для закрытия школ на карантин

В Украине школы могут уйти на карантин, даже несмотря на нужное количество вакцинированных работников учебных заведений, сообщает УНИАН.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По словам Ляшко, введение карантина в школах зависит от некоторых условий и одной вакцинации персонала для этого недостаточно.

Так, по словам министра, весь класс уйдет на карантин, если в нем заболел ребенок. Также карантина не избежать в школах и в тех случаях, если половина классов пошла на самоизоляцию.

"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - то школа идет на самоизоляцию. Даже, если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс" , - пояснил Ляшко.

Также Ляшко уточнил, что сейчас в Украине из более 14 тысяч школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.

Напомним, что Украину могут перевести в "желтую" карантинную зону. Вопрос о том рассмотрят 21 сентября. Что касается образовательных учреждений, то там, чтобы работать, надо, чтобы вакцинированы были 80% педагогов.