Нацполиция и ГСЧС получили американское оборудование

Агентство по сокращению военной угрозы Министерства обороны США предоставило Украине оборудование для работы с опасным грузом. Соответствующие тренинги направлены для Национальной полиции и ГСЧС Украины, сообщает Новое время.

"Международная программа по нераспространению Агентство по сокращению военной угрозы предоставила оборудование HAZMAT и тренинги для Национальной полиции и ГСЧС, чтобы уберечь людей, которые оказывают первую помощь и обеспечить безопасное расследование опасных мест преступления" , - говорится в сообщении посольства США в Украине.