Кличко оценил вероятность введения локдауна в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать жесткого локдауна, сообщает Новое время.

В эфире телеканала ICTV он сказал, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, столица сможет избежать локдауна из-за высокого уровня вакцинации.

«Киев на сегодня является лидером вакцинации в Украине. По состоянию на сегодня вакцинировано уже более 1,6 миллиона человек. Половина из них — более 800 тысяч — привиты двумя дозами препарата против коронавируса» , — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев готов к борьбе с коронавирусом.