Кличко оценил вероятность введения локдауна в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать жесткого локдауна, сообщает Новое время.
В эфире телеканала ICTV он сказал, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, столица сможет избежать локдауна из-за высокого уровня вакцинации.
«Киев на сегодня является лидером вакцинации в Украине. По состоянию на сегодня вакцинировано уже более 1,6 миллиона человек. Половина из них — более 800 тысяч — привиты двумя дозами препарата против коронавируса», — отметил Кличко.
Он подчеркнул, что Киев готов к борьбе с коронавирусом.
«Сейчас в столице оснащено более 4,5 тысяч коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ», — добавил Кличко.