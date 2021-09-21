"Единая Россия" набирает почти 50% на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" после обработки 100% протоколов лидирует на выборах в Госдуму РФ, набирая 49,82% голосов, сообщает Интерфакс.

Соответствующие данные размещены на информационном табло на сайте ЦИК России.

КПРФ, согласно данным Центризбиркома, набирает 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46%.

Также, по текущим данным, в думу проходит партия "Новые Люди" с 5,32% голосов.

После подсчета 100% протоколов УИК по одномандатным округам в Думу проходит 198 представителей "Единой России", 9 кандидатов от КПРФ, 8 от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и два от ЛДПР.

Кроме того, после обработки 100% протоколов, в парламент проходят по одному представителю трех непарламентских и "малых" партий, а также пять самовыдвиженцев.