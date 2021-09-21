Никифоров рассказал, с кем встретится Зеленский в США

Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. У него запланированы встречи с представителями ООН, а также лидерами ЕС, НАТО, Великобритании и Турции.

Об этом заявил﻿ пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, украинский президент встретится с президентом ГА Абдуллой Шахидом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Запланированы встречи с руководителями Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и НАТО Йенсом Столтенбергом. Двусторонние переговоры с лидерами стран, в частности Турции и Великобритании, а также общение с крупным американским бизнесом, инвесторами, духовенством и украинской общиной в США" , – заявил Никифоров.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский проведет совместную встречу﻿ с президентами Польши, Украины, Молдовы и Грузии.