Байден начинает важную неделю для мировой политики - Белый дом

Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк, чтобы начать "важную неделю" для глобальной политики в рамках 76-й Генассамблеи ООН, а также во время запланированных саммитов, двусторонних и многосторонних встреч, сообщает Укринформ.

Об этом заявили в понедельник в Белом доме.

"Это важная неделя для президента Байдена и его руководства на мировой арене в продвижении некоторых важнейших приоритетов национальной безопасности Америки, а также для мира и процветания в мире" , - отметил во время телефонной конференции высокопоставленный представитель администрации президента США.

Планируется, что Байден начнет участие во встречах высокого уровня ГА ООН, проведет встречу с генсеком Организации Антониу Гутеррешем и выступит во вторник с обращением к Генассамблее. При этом президент США сосредоточится на вопросах Афганистана, ситуации в Йемене, пандемии COVID-19, проблемах изменения климата, новейших технологиях, мировой торговли, борьбы с коррупцией и терроризмом, глобальной конкуренции.

В Нью-Йорке, а также по возвращении в Вашингтон президент Байден проведет двусторонние встречи с лидерами других стран. В среду глава Белого дома возглавит саммит по вопросам противостояния COVID-19, а в пятницу будет принимать саммит "четверки" с участием лидеров Австралии, Индии и Японии.

Ожидается, что американский лидер будет призывать другие страны объединиться вокруг решения глобальных проблем, а также объявит о новых взносах США в международные инициативы.