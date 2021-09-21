Отставка Разумкова: какой законопроект спрятали за этим скандалом

Если избиратели до сих пор верят, что избранные ими слуги народа заботятся, как облегчить тарифный удар по населению, тогда должны знать: сейчас в парламенте в тренде три других вопроса — как прикрыть "вагнергейт", как пропихнуть закон об олигархах, и как снять Разумкова с должности, сообщает Depo.ua.

Относительно закона об олигархах, чтобы к этой теме сейчас больше не возвращаться, сразу раскроем страшную тайну: даже когда его примут, в карманах рядовых граждан — тех, которые каждый из нас президент — денег не прибавится. Станет ли их меньше в карманах олигархов? Возможно, однако цены и тарифы для нас с вами от этого не снизятся (конечно, это не значит, что не надо бороться с олигархами, для этого просто достаточно вспомнить уже существующие законы). Но пиара вокруг этого документа со всех сторон с лихвой. А вот про другой законопроект, №5600, в случае принятия которого вырастут налоги для бизнеса — молчание. Хотя он затронет всех граждан куда больше, чем антиолигархическая игрушка Банковой.

На какие догадки наталкивает промежуточный вывод ВСК Безуглой

Кроме упрямого продвижения президентского антиолигархического детища, монобольшевики в очередной раз показали, как сделать себе же хуже: на заседании следственной комиссии по "вагнеровцам" председатель ВСК Марьяна Безуглая фактически не захотела дослушать показания бывшего главного разведчика Василия Бурбы (очевидно, рассказывал не то, что мило главным ушам страны), а на фракции "СН" искали, как снять с должности спикера Разумкова.

Василий Бурба наконец получил возможность дать показания депутатам-следователям, однако договорить не успел, — председатель комиссии Безуглая объявила перерыв в заседании. Члены ВСК, а это в основном представители монобольшинства, с раздражением восприняли появление на своем собрании коллег от фракций "Европейская солидарность" и "Голос". Напомним, представители этих фракций, а также "Батькивщины", отказались делегировать в состав комиссии своих членов, но им, как и любому из действующих народных избранников, не запрещено участие в заседаниях. При условии допуска к государственной тайне. О перипетиях на ВСК рассказал нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий. По его словам, Бурба подтвердил информацию, обнародованную в украинских и иностранных СМИ, но "когда речь зашла о том, кто же знал об этом, Бурба сначала об этом сказал, потом хотел рассказать, как это происходило, — они закрыли комиссию и запретили нам принимать в этом участие".

Впоследствии Безуглая обнародовала промежуточный вывод, из которого можно понять, в какую сторону клонится расследование. Первое: спецоперации нашей разведки не было, а "проводилась работа по документированию участия российских военных и наемников в войне против Украины".

"Такое документирование не требовало политического согласования, не прерывалось ни одним политическим решением и включало в себя различные элементы оперативной игры" , — отметила глава комиссии.

То есть, получается, что разведчики из ГУР занимались самодеятельностью? Следующее: спецслужбы страны-агрессора могли отследить часть мероприятий украинской стороны и начать собственную "контригру". ВСК планирует рекомендовать правоохранительным органам в пределах их полномочий проанализировать имеющиеся факты о "дезинформативной активности России и ее скоординированности с действиями отдельных субъектов в Украине". А это уже интересно, ведь на выходе можем получить противоположную нынешней картину — предательство "случайно" найдут не в президентском офисе, где ее ищет оппозиция, а в ГУР или даже среди самих оппозиционеров.

Промежуточный вывод оставил после себя такие же промежуточные ощущения. Создается впечатление, что для спасения определенных лиц начали придумывать фантастические версии. И в заключительном выводе ВСК их будет не меньше. С этим выводом, похоже, будут спешить, чтобы опередить обещанный фильм международных расследователей из Bellingcat. Во властной верхушке понимают, что тема "вагнеровцев" дамокловым мечом будет висеть над ней еще долго, но спешка нужна для того, чтобы эта тема не стала причиной политического кризиса осенью. Потому как и без нее проблемных точек хватает. Прежде всего — в экономике.

Почему ВСК во главе с Безуглой делает хуже? Об истории с "вагнеровцами" хорошо знают и в Вашингтоне, и в Москве, и просто так ее прикрыть не получится. Это не только крючок для определенных лиц. Главная проблема таких скандалов в том, что как бы их ни пытались похоронить, они продолжают жить, вокруг них будут формироваться новые версии, возникать конспирологические домыслы, гибридная постправда.

Зачем "слуги" вспомнили про отсутствующего руководителя аппарата Рады

Но не только отмыванием власти от "вагнергейта" играла вчера Верховная Рада. Правящие "слуги" думали-советовались, как покачать кресло под Разумковым, с которым окончательно разругались, однако снять его кавалерийским наскоком не могут. Во-первых, спикер на больничном в связи с ковидом (как же вовремя!), а без его присутствия вносить вопрос об отставке запрещено. Пока же Разумков лечится, против него собирают голоса нардепов. Хотя отдельные представители власти опровергают интриганство в отношении своего еще коллеги по Зе-команде. Во-вторых, для того, чтобы снять Разумкова, нужно не только соблюдать процедуры, но и иметь основание. "Этот парень потерял наше доверие" — не аргумент. И, похоже, аргумент нащупали: больше года председатель парламента не назначает руководителя аппарата ВР. "Слуги" написали председателю письмо по этому поводу и даже предложили три кандидатуры — двух нардепов: Павла Фролова и Александра Копыленко, а также Вячеслава Штучного, которого Разумков уволил с должности главы аппарата 16 июля 2020-го.

Почему Разумков за год с лишним не нашел человека на эту должность? Или не хотел повторить ошибку со Штучным, или понимал, что кандидатуру, персонально верную ему, парламент просто не утвердит. Напомним, согласно процедуре представление на назначение руководителя аппарата ВР делает глава, а назначение происходит с согласия парламента. И вот теперь "слуги" хотят подцепить Разумкова на том, что он не вносит представления. Должен ли он это делать в обязательном порядке? В регламенте об обязательности речь не идет. Поэтому спикер с чистой совестью может отказать "слугам". Этот отказ они, похоже, и хотят использовать как основание для начала процедуры отзыва председателя Верховной Рады.

А процедура следующая: нужно собрать подписи не менее трети депутатов от конституционного состава, затем Рада должна включить вопрос об отзыве в повестку дня и одновременно дать поручение Счетной палате провести проверку выполнения сметы парламента в текущем году, председатель ВР готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы, отчет предоставляется народным депутатам, в день рассмотрения вопроса в сессионном зале слово получают представитель инициативной группы и сам председатель. В конце — открытое поименное голосование всего состава парламента. Если вопрос наберет минимум 226 голосов, председателя ВР отстраняют от должности.

То есть, это точно не тот вопрос, который может решиться на этой неделе или даже через несколько недель. И без личного вмешательства Владимира Зеленского собрать даже эти 226 будет сложно. Поэтому украинцам стоит внимательнее присмотреться не к разборкам "слуг" с Разумковым, а к тем вопросам повестки дня, которые "зеленые" планируют проголосовать в ближайшее время, прикрыв их войной с председателем парламента.