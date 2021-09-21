Главы МИД Франции и РФ обсудят Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на этой неделе планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министры намереваются, в частности, поговорить о ситуации в Украине, сообщает Корреспондент.

Встреча Ле Дриана и Лаврова пройдет в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.