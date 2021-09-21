Для нормального оттока желчи: факторы и рекомендации

Какие функции выполняет желчь в организме? Многие люди страдают дисбактериозом – нарушением баланса правильной и патогенной микрофлоры. Желчь играет контролирующую функцию по нормализации соотношения бактерий, грибов, вирусов. Она оказывает мощное антисептическое действие на то, что попало в организм с пищей, сообщает Econet.

Если нарушен отток желчи, будет страдать микрофлора кишечника. Дисбактериоз можно получить не только после терапии антибиотиков. Он развивается и вследствие нарушенного желчеоттока. Как нормализовать отток желчи?

3 группы факторов, которые влияют на желчеотток

Стрессы сильно сказываются на моторике гладкой мускулатуры. Желчный пузырь состоит из гладкой мускулатуры. Есть различие между гладкой мускулатурой (ГМ) и скелетной. Все органы, сосуды состоят из ГМ. Она не управляются нашим сознанием. Гладкой мускулатурой управляет вегетативная нервная система. Последняя отвечает за управление внутренними органами. При стрессе ГМ берет на себя эффект перевода психического раздражения на соматику (тело). И ГМ начинает спазмироваться, напрягаться. Это приведет к тому, что будет нарушена моторика гладких мышц (и моторика желчного пузыря – в том числе).

Снимается стрессовая нагрузка при висцеральном массаже.

Серотонин (гормон радости) – это еще и нейромедиатор, который выполняет функцию передачи нервных импульсов, то есть отвечает за управление органами (насколько качественно мозг и нервная система будут видеть и корректировать их функциональные состояния).

Серотонин вырабатывается в ЖКТ. При нормальном количестве серотонина будет правильное управление органами. Этот гормон позволяет снять блокировку стрессовых состояний. Поэтому после висцерального массажа наблюдается расслабление, поднимается настроение.

Благодаря этому приему снимается напряжение с желчного пузыря и нормализуется его моторика, чтобы мышца начала работать.

Механические, физические факторы

Питье холодной воды не способствует расслаблению. Такая вода застаивается в желудке и не идет на качественное выведение токсинов из тканей. Жидкость, которая определенное время пробыла в желудке, всасывается в кишечнике и приводит к отекам.

Рекомендуется выпивать полстакана теплой воды (около 40 градусов). Она сразу попадает в двенадцатиперстную кишку. В ней есть рецепторы, которые дают сигнал, что в кишку что-то поступило, она дает приказ на то, чтобы желчный пузырь сократился. Таким образом, теплая вода способствует нормализации желчеоттока. Можно пить по 2-3 глотка через каждые 30-40 минут.

Питание. Что сказывается на желчеоттоке? Наличие в рационе жиров, белкой и пряностей, которые сильнее раздражают двенадцатиперстную кишку и способствуют желчеотделению.

Жиры животного происхождения оказывают самое мощное желчегонное воздействие. Растительные масла оказывают менее сильный эффект.

Белки также имеют желчегонный эффект. Разница между растительными и животными белками существенна: можно употреблять богатые белками растения, но нормального желчеоттока не будет, так как отсутствуют жиры, масла в растениях.

Рекомендации:

Утром съесть кусочек сливочного масла или сала (рассасывать без хлеба) минут за 30-40 до завтрака. Такой прием сала способствует понижению холестерина в крови. Продукт должен быть без мясных прожилок.

В течение дня пить теплую воду, употреблять пищу, богатую жирами. На ночь выпить 1-2 ст. л. оливкового, кокосового или кедрового масла.

В организм должны поступать и животные, и растительные жиры. Это будет способствовать улучшению желчеоттока и станет профилактикой образования камней в желчном пузыре.

Биохимические процессы, связанные с правильным оттоком желчи

Чтобы желчь хорошо оттекала, необходимо поддерживать качественный уровень соляной кислоты. Если недостаточная соляная кислота – будет нарушено переваривание белков, а они дают нагрузку на печень.

Соляная кислота, поступая с пищевым комком в двенадцатиперстную кишку, дает полезное раздражение на ее слизистую. Двенадцатиперстная кишка запускает процесс синтеза холецистокинина (нейромедиатора, способствующего налаживанию моторики желчного пузыря).