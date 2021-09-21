Увлечение электрокарами может обернуться катастрофой для Японии

Увлечение мировых политических лидеров электромобилями может иметь очень негативные последствия не только для окружающей среды, но и для экономики, сообщает 24 Канал.

Глава компании Toyota Акио Тойода вновь высказался негативно по поводу глобального тренда на электрификацию.

На этот раз его речь коснулась экономики Японии, которой резкий переход на электрические автомобили грозит катастрофой с потерей миллионов рабочих мест. Чтобы ее избежать, нужно следовать эко-трендам более вдумчиво: например, сделать упор на гибриды как связующее звено между машинами с ДВС и электрокарами.

Топ-менеджер видит два варианта развития событий для японского автопрома: в первом случае электрокары производятся только на экспорт, во втором их производство полностью прекращается. Ранее Тойода уже критиковал хайп вокруг таких автомобилей и предупреждал, что Япония осталась бы без электричества, если бы весь автопарк страны перевели на аккумуляторы.

Второй сценарий может привести к недовыпуску более восьми миллионов автомобилей и потере 5,5 миллиона рабочих мест.

"Если они скажут, что двигатели внутреннего сгорания – это враг, мы не сможем производить почти никаких автомобилей" , – сказал Тойода.

По его словам, путь к переходу на электротягу может быть рассчитан отдельно для каждой страны, с учетом особенностей местного автопрома и технологий. Таким образом директор Toyota отреагировал на новую политику властей США, в рамках которой американцев будут побуждать к покупке электромобилей. Против нее выступила как Toyota, так и Honda, которые продают за океаном гибридные автомобили.

Бензоэлектрические модели – уже большой шаг в этом направлении, уверен Тойода. Они стоят дешевле и могут успешно продаваться в странах, где пока отсутствует инфраструктура для электромобилей, а также постоянно развиваются и становятся "чище". Кроме этого, гибриды, как переходный этап между ДВС и электрическими силовыми установками, помогут смягчить удар по экономике разных стран – в том числе Японии.

Сама Toyota выпустила порядка 18,1 миллиона гибридных автомобилей. По подсчетам компании, это уже уменьшило углеродный след так же, как если бы марка продала 5,5 миллиона электрокаров.

Несмотря на резкую критику электрокаров, Toyota тоже делает шаги в направлении электрификации. Ранее в сентябре стало известно, что японцы вложили более 13 миллиардов долларов в разработку и производство аккумуляторов, которые должны обеспечить компании конкурентные объемы производства до 2030 года.