Смерть после прививки: сколько случаев было в Украине

О внезапной смерти 19-летнего студента из Львовщины Владимира Сало стало известно 19 сентября. Скорая зафиксировала его смерть 13 сентября около 21:00 в городе Буча, сообщает Лига.net.

Предварительная причина - сердечно-сосудистая недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность.

Известно, что в тот день парень вакцинировался против COVID-19. В учебном заведении говорят, что к вечеру Владимир чувствовал себя хорошо. После - поднялась температура, его начало сводить. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Искусственное дыхание и реанимация, которую проводили медики "скорой", не помогли.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в 15:05 парень получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Из этого же флакона привито еще 5 человек, все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медосмотра после вакцинации у парня жалоб на самочувствие не было", - говорится в сообщении.

Окончательную причину смерти назовут через месяц после расследования.

Минздрав сообщает, что есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований: "С этой целью был изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы" .

Впрочем, это не помешало антивакцинаторам и некоторым медиа протрактовать смерть парня как "неопровержимое доказательство" вредности вакцин.

Сколько случаев негативной реакции после прививки против COVID-19 зарегистрировали в Украине за более чем полгода вакцинальной кампании и чем закончились расследования по двум громких смертях после прививок - читайте далее.

Что показывает статистика по вакцинации и количество негативных реакций

За сбор и анализ информации о происшествиях после иммунизации отвечает Государственный экспертный центр Минздрава. Там запрос журналистов ответили, что с начала вакцинации против коронавируса получили 95 сообщений о летальных случаях среди тех, кому уже сделали прививки.

При том, что с начала прививочной кампании в Украине прививали 6 304 016 человек, то есть это 0,0015% от всех привитых.

По протоколам расследований региональных групп оперативного реагирования, 77 из 95 сообщений - это случайное событие, которое совпало по времени с проведенной прививкой.

Справка: Случайное событие, совпавшее по времени - это когда смерть совпала в промежутке до 30 дней после проведения прививки независимо от того, это первая или вторая доза вакцины.

"Причинно-следственная связь (в этих 77 случаях - ред.) с проведенной иммунизацией отсутствует. Это, в частности, касается смерти военной в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области 23 марта и смерти 53-летнего врача Каменко-Днепровского Центра первичной медико-санитарной помощи 2 апреля" , - пояснили в ДЭЦ.

Реальные причины смерти военной и врача в Минздраве публично не озвучивают, поскольку это - медицинская тайна. Относительно остальных 18 сообщений ведется расследование.

"Умерли 95, завершили расследование по 77, и в тех случаях, в которых завершили, это совпадение по времени с вакцинацией, 18 случаев, в том числе студент - расследование продолжается и сейчас сегодня по 18 летальным случаям, мы не можем говорить о причинах смерти" , - объясняет Сергей Дубров, врач-анестезиолог, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

Для того, чтобы говорить, что это следствие вакцинации или причина смерти какая-то другая, которая совпала во времени, следует провести адекватное расследование, говорит он.

"Судмедэкспертиза в таких случаях - это не просто вскрытие, это исследование тканей - гистологическое, химическое. Она длится около месяца и только тогда мы будем иметь результат" , - пояснил врач.

Что касается тех 77 случаев, по которым расследование завершено и связи с вакцинацией не выявлено, там были выражены изменения со стороны сердечно-сосудистые системы.

Причины смерти были разные, в том числе хронические заболевания, как ишемическая болезнь сердца, разрывы аневризм (врожденных) сосудов головного мозга, другая патология. "Может быть целая куча причин", - добавляет Дубров.

Среди них были в основном люди старшего возраста - в том числе и 80 и 90 лет, младшего - 40-50. Но разные возрастные категории.

"Да все случаи, даже если человек вакцинировался и через неделю под трамвай попала, рассматриваются как подозрение на побочный эффект", - объясняет врач.

Что касается именно побочных эффектов от вакцинации - говорится о возможности развития миокардитов.

"Впрочем, это крайне редко - 0,00014% того, что мы видим в мире. Мужской пол, относительно молодой возраст" , - отмечает Дубров.

Например, также синдром Гийена-Барре, он является редким осложнением вакцинации, в то же время у людей, заболевших COVID-19, частота его возникновения в 10-15 раз выше, чем частота осложнений по этой патологии от вакцинации.

"Так же мы о тромбозы говорим. Есть осложнения. Но на самом деле в мире 10 млн человек ежегодно погибают от тромбозов независимо от вакцинации", - объясняет Дубров.

При этом у тех, кто болел коронавируса, тромбозы в 10-15 раз чаще развиваются, чем у вакцинированных, добавляет врач. И отмечает, что есть определенные характеристики, которые отражают изменения в тканях, клетках, которые можно было бы привязать к вакцинации.

"Если говорить глобально - у нас на пике второй волны до 600 человек умирало от коронавируса в день. Если говорить о вакцинации, даже не связанных с ней случаев, уже доказано - 77 за полгода" , - добавил врач.

Как и кто проводит расследование летальных случаев после прививки

Каждое структурное подразделение по вопросам здравоохранения в регионах имеет свою региональную группу оперативного реагирования. Первоначально она расследует летальные случаи после прививки. Это эпидемиологи, инфекционисты, неврологи, аллергологи, иммунологи, анестезиологи, педиатры, терапевты и судмедэксперты.

Также есть центральная группа оперативного реагирования при Минздраве, которую привлекают в сложных случаях. Эксперты групп собирают такие данные о случае:

информацию о состоянии здоровья и количество людей, которых вакцинировали этой же вакциной, серии / партии, с этого же флакона

количество привитых за весь период, в день,

количество привитых в том же заведении,

детально изучают медицинские данные пациента,

анализируют фоновые уровни заболеваемости для различных возрастных групп местного населения, что позволяет сравнить частоту развития неблагоприятных событий среди привитых и непривитых лиц одной возрастной группы, проживающих в одной местности,

анализируют сообщения об аналогичных случаях, которые были зарегистрированы в Украине и мире, научные исследования.

Пока не завершилось расследование, нельзя говорить, что смерть наступила в результате прививки. Ведь точно этого не известно. Есть только подозрение на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ).