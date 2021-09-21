Желтая зона: от каких ограничений освободят вакцинированных

Усиление карантина в Украине — ожидаемый переход в желтую зону с 23 сентября — предусматривает разные уровни ограничений для вакцинированных и невакцинированных людей и коллективов, сообщает Новое время.

Больше всего эти различия касаются образовательной сферы и сферы услуг.

В детсадах, школах, вузах

В желтой зоне смогут работать только те учебные заведения, где более 80% работников имеют документ, подтверждающий:

получение одной или двух доз вакцины от COVID-19 (желтый или зеленый COVID-сертификат),

отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа),

документ о выздоровлении от болезни (действует полгода, его действительность должна быть подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием приложения Дія).

Остальные учебные заведения должны закрыться на карантин или перейти на дистанционное обучение.

При въезде в Украину﻿

Владельцы желтых и зеленых COVID-сертификатов смогут въезжать в Украину из-за границы или на подконтрольную правительству территорию с оккупированной без обязательной самоизоляции.

В сфере услуг и на массовых мероприятиях

При наличии у 80% сотрудников (или организаторов мероприятия) и у 100% посетителей (старше 18 лет) желтого или зеленого COVID-сертификата часть ограничений желтой зоны отменяется для:

ресторанов, кафе, учреждений общественного питания - они могут принимать посетителей, предоставивших такие документы, без ограничений на количество людей за столиком (иначе - не более четырех человек за столом без учета детей до 18 лет);

бассейнов, спортзалов и фитнес-центров - без ограничений на количество и присутствие посетителей (иначе - не более чем 1 человек на 10 кв. м; для бассейнов - не более чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для спортивно-тренировочных групп);

проведение массовых мероприятий - нет необходимости соблюдать нормы об участии не более чем 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории (это касается культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других мероприятий, а также развлекательных в ночных клубах и учреждениях общественного питания);

учреждений, оказывающих услуги по размещению - они могут оставаться открытыми (иначе в желтой зоне должны закрыться все подобные заведения, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, а также стационарных отделений первичного и сложного протезирования протезно-ортопедических предприятий, относящихся к сфере управления Министерства социальной политики, детских учреждений оздоровления и отдыха);

кинозалов и залов других учреждений культуры - можно не соблюдать норму о заполненности лишь 50% мест.

Можно ли не носить маски?

Нет, масочный режим и требование социальной дистанции остаются обязательными для всех, в том числе вакцинированных людей.

Какие документы дают такие привилегии?

Правительство ввело внутренние желтые и зеленые COVID-сертификаты о вакцинации (эти отметки будут существовать только в цифровом формате, поэтому печатать документы на бумаге соответствующего цвета не требуется).

Желтый COVID-сертификат — имеет более короткий срок (120 дней) и свидетельствует о получении хотя бы одной дозы вакцины из списка признанных ВОЗ.

Зеленый COVID-сертификат — имеет более длительный срок (365 дней со дня второй прививки) и свидетельствует о полном курсе вакцинации от COVID-19 (две дозы вакцины или одна доза однодозовых препаратов).

Временной альтернативой вакцинации во многих случаях могут быть еще два документа (данные о них будут также вноситься в сертификаты в приложении Дія, привязки к цвету документа в этих случаях нет):

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19: действует 72 часа с момента забора материала;

доказательство о перенесенной болезни COVID-19 (если после выздоровления прошло менее шести месяцев, а актуальность документа подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг — в частности с использованием приложения Дія): действует 180 дней, но не ранее, чем через 14 дней после установления диагноза COVID-19.

Важно, что данные о перенесенной болезни COVID-19 может внести в базу данных только врач (на основании положительного ПЦР-теста или тестирования на COVID-19 методом Ag-RDTs со статусом «выздоровел»).